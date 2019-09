Liga MX continúa en la búsqueda de volver a la Copa Libertadores

Desde el año 1998 los equipos pertenecientes a la liga mexicana comenzaron a jugar en la Copa Libertadores, desde entonces, no ha existido ni un solo equipo mexicano que haya podido ganar esa copa, siempre han quedado a las puertas pero no han podido levantar la copa. En el 2015 los Tigres llegaron a la final de esta preciada copa, pero no lograron llevarse el trofeo para su país natal. Pareciese que hubiese una maldición contra todos los equipos mexicanos.

Después de las múltiples derrotas y de no haber podido levantar la copa, en el año 2016 decidieron no volver a ingresar al campeonato. Enrique Bonilla, presidente de la liga de fútbol mexicano y los diferentes equipos estuvieron de acuerdo con esa decisión. Cuando Alejandro Domínguez llego a la presidencia de la Conmebol a principios de año 2016 empezaron todos los cambios, dentro de los que estaba incluido este.

Este cambio, hizo que el Código de bono Rivalo Brasil cambiara por completo, ya que no se contaría con la participación de los equipos mexicanos para este torneo. Pero después de varios años, parece que las cosas empezaron a cambiar nuevamente, ya que se está hablando que para este 2019 exista la posibilidad de que la liga mexicana vuelva nuevamente a jugar en la Copa Libertadores.

Nuevamente la figura de Enrique Bonilla sale al ruedo, cuando dijo en una entrevista que están en conversaciones para volver a incluir a la Liga MX y que próximamente podría darse una reunión con la Conmebol para tratar este asunto, el cual genera un cambio dentro del fútbol mexicano. A raíz de esto surgen muchas interrogantes: ¿será que esta vez la Liga MX si está preparada para ganar la copa? ¿Se habrá acabado la maldición de la liga en la copa?

Bonilla afirma, que las pláticas con Alejandro Domínguez quien es el presidente actual de la Conmebol, siguen presentes y que la próxima semana es posible que se coordine una reunión con la FIFA para seguir tratando el tema de la entrada de la liga a la Copa Libertadores.

Mucho se dice de la salida de la liga mexicana de la Copa. Como mencionamos al principio, se dice que es una maldición de la liga en esta competencia, pero públicamente, la directiva mexicana afirmó que su salida se debió a que el certamen hizo modificaciones en el calendario de competencia lo cual no les permitía a los equipos mexicanos ejercer su participación.

De igual manera, la liga no pretende quedarse solamente con estas conversaciones y aseguraron que están buscando que la League Cup se pueda jugar en 2 partidos, uno que sea de ida y el otro de vuelta, tal y como fue la sugerencia de Ricardo Ferretti DT de Tigres, el cual perdió la final ante Cruz Azul.

Cabe destacar que de acuerdo con algunos sitios de apuestas esto podría traer cambios beneficiosos, ya que se podría ver a una nueva liga más repotenciada y mostrando un mejor fútbol del que ya venían mostrando. Por otra parte, la liga está actualmente jugando el clásico Nacional en donde pudimos observar que en la primera parte, terminó con Necaxa ganándole a Querétaro 2 goles por 1, mientras que Atlas y León quedaron empatados, tigres pierde ante puebla 1 gol por 0 y Pachuca le gana a Chivas 4 goles por 2.

Además, pudimos ver que la rivalidad llegó a la Liga MX, cuando la franquicia que está debutando dentro de la liga, el FC Juárez, la cual además se mira como uno de los equipos más importantes dentro de la liga, jugó contra el América por primera vez.

En este juego, lamentablemente el América tenía muchos puntos negativos en su contra, pero sin embargo lograron quedar empatados 1 a 1 donde Diego Rolan y Federrico Viñas fueron los protagonistas del juego, haciendo un gol cada uno para su equipo que fue lo que propició el empate entre ambos equipos.

Aquí podemos ver que la Liga MX no está perdiendo el tiempo, y mientras se toman las decisiones correspondientes para ver si nuevamente son incluidos en la Copa Libertadores, ellos siguen jugando el mejor Fútbol que en todo tiempo nos están ofreciendo.