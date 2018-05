Liga MX: Yasser Corona se despide del futbol con emotiva carta

Yasser Corona sufrió un aparatoso golpe en la cabeza el 31 de enero del 2017, este mismo hecho, lo ha tenido rezagado de las canchas ya que este golpe en la nuca paró en una intervención quirúrgica por la fractura en la sexta cervical.

Corría la Jornada 3 de la Copa MX, 31 de enero del 2017 y los Xolos se enfrentaban a los Correcaminos, mismo que encuentro que el Xolaje terminó ganando 2-1, pero Yasser Corona no sabía que este sería su último partido.

En la agonía del partido, se jugaba el minuto 90 de encuentro, Yasser Corona intenta rechazar un balón, salta para cabecear y choca con Eduardo Juárez, para caer aparatosamente al suelo… ante la mirada de sus compañeros tuvo que abandonar el campo en ambulancia para después ser intervenido quirúrgicamente.

Después de esto y tras casi año y medio intentado recuperarse, Yasser Corona señalo que su cuerpo no le da para más y por lo mismo, deberá abandonar las canchas. Aunque se encuentra viviendo una etapa distinta en su carrera.

“Así que hoy, después de tanto tiempo, por fin he logrado sentarme a escribir y solo me sale decirte: ¡GRACIAS!” señaló Yasser.

Continuó diciendo que durante 30 años había sentido la necesidad de jugar futbol, pero hoy tendría que despedirse.

“Esta vida que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero, la he tenido y he disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti hoy puedo disfrutar aún más a mi familia.” Continúa Yasser.

Sigo haciendo mención a aquel aparatoso accidente que lo alejó de las canchas, dijo que seguirá disfrutando del futbol pero no será lo mismo.

"Y aunque seguiré disfrutando de ti, ya no será lo mismo, porque para mi mala fortuna mi cuerpo no me lo permite más. Sí, fue un golpe duro el que me di, y es por ello que dejaré de jugarte” dijo Corona.