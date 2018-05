Liga MX: "Unos guerreros eliminaron a unos aburguesados Tigres", Tuca Ferretti

El director técnico de Tigres, Ricardo el Tuca Ferretti, se sincero y reconoció que a su equipo le faltó más entusiasmo en el encuentro para enfrentar a Santos, club que los dejó fuera en los Cuartos de Final del Clausura 2018, con un marcador global de 2-2 pero el factor de decisión fue la posición en la tabla.

“Hoy me van a disculpar damas y caballeros, me voy a expresar y me van a disculpar, hoy no va a haber preguntas. Resumo la eliminación de mi equipo con pocas cosas: nos eliminó un equipo que jugó con corazón y nosotros nunca lo tuvimos. Nos eliminó un equipo que se entregó y nosotros no lo hicimos”, aclaró.

Liga MX: "Unos guerreros eliminaron a unos aburguesados Tigres", Tuca Ferretti

El Tuca finalizó su conferencia de prensa en el Estadio Corona, afirmando que ni con un jugador más sus jugadores pudieron imponerse y que su club se aburguesó ante unos auténticos Guerreros.

“Ni 10 ellos y 11 nosotros. Con 11 jugadores nunca demostramos superioridad y entonces esa es la causa de nuestra eliminación. Y pudiera resumirlo que nos eliminó unos Guerreros a unos aburguesados Tigres”, concluyó.

Liga MX: "Unos guerreros eliminaron a unos aburguesados Tigres", Tuca Ferretti

LigaMx: Santos, con 10 jugadores elimina al campeón Tigres y pasa a semifinales

Los de la Comarca Lagunera aprovecharon la localia para empatar el marcador global con el que concluyeron en el Volcán por marcador de 2-0 y de esta manera aprovechar su lugar en la tabla de posiciones para avanzar a semifinales.

Liga MX: "Unos guerreros eliminaron a unos aburguesados Tigres", Tuca Ferretti

Con este resultado, ahora Santos enfrentará a las Águilas del América, equipo que viene de vencer por marcador global de 6-2 a los Pumas de la Unam. El Estadio Corona TSM fue el escenario que albergó el enfrentamiento de vuelta entre laguneros y regiomontanos donde se vivió una verdadera sucursal del manicomio desde el minuto uno, ya que los de casa buscaban los dos goles que le dieran el pase a semifinales.

Por su parte, los dirigidos por el ‘Tuca’ Ferreti, buscaron mantener el marcador a favor con el que llegaron a Torreón y así continuar en la “Fiesta Grande” Al minuto 17’ Osvaldo Martínez abrió el marcador para dar un golpe de autoridad en casa y así poner el primer paso para empatar la contienda.

Liga MX: "Unos guerreros eliminaron a unos aburguesados Tigres", Tuca Ferretti