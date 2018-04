Liga MX: “Un empate era lo más justo” Fernando Tena molesto con el resultado

El conjunto del Querétaro cayó 1-0 en la Jornada 15 de la Liga MX ante los rojinegros del Atlas que respiran la permanencia en el máximo circuito. Sin embargo, la suerte de los Gallos del Querétaro todavía no está echada, ya que se disputará la permanencia en la Liga MX con Lobos BUAP y Veracruz.

En lo que han dejado las 15 jornadas del Clausura 2018, el Querétaro ocupa la posición número 13 con 16 unidades. Al finalizar el partido, Luis Fernando Tena habló con la prensa y expresó su enojo ante el resultado obtenido.

El Director Técnico del Querétaro, mencionó que su conjunto supo esperar y que tuvieron jugadas muy claras en el primer tiempo, Sin embargo, Caraglio tuvo el zurdazo del triunfo.

"En el primer tiempo tuvimos la paciencia de esperar y obtuvimos dos jugadas muy claras y otra en el segundo tiempo. Lamentablemente para nosotros, Milton Caraglio pescó un buen zurdazo. El partido se dio como esperábamos", declaró Tena.

Continuó diciendo que los Gallos del Querétaro merecían el empate porque tuvieron las mismas oportunidades de gol que el Atlas, con este resultado, el conjunto queretano tiene que ver nuevamente hacia abajo.

"Un empate era lo más justo por las oportunidades de gol. Estamos muy molestos con nosotros mismos por el resultado, veníamos por los tres puntos y queríamos seguir pensando en calificar. Hoy sí tenemos que volver a ver hacia abajo” continuó el DT de Querétaro.

Para concluir, dice que todavía no pueden sacar conclusiones del torneo, ya que todavía no acaba. Pero de manera general, comentó que el Querétaro no ha tenido una buena campaña.

"El balance lo tenemos que hacer hasta el final, no ha sido un buen torneo para nosotros. Tenemos que pensar en las dos fechas que nos restan” sentenció Luis Fernando Tena.

