Para concluir los enfrentamientos de los Cuartos de Final el conjunto de los Tigres recibe en el Estadio Universitario a la escuadra del América en la Vuelta de dicha fase, recordar que el pasado jueves los de Coapa perdieron en condición de local 2-1 y por ello buscarán la remontada este domingo en punto de las 21:00 horas del centro del país (22:00 horas del estado de Quintana Roo) y será transmitido el enfrentamiento en Televisa en televisión abierta y en TUDN en televisión de paga. Los pupilos de Miguel el ‘Piojo’ Herrera no aprovecharon la localía en el Estadio Azteca, por ello se ven en la obligación de sacar el triunfo, el empate los dejaría fuera de las Semifinales. Los de Coapa están obligados a ganar por dos goles para avanzar (2-0, 3-1, 4-2, etc); para ganar por un gol y pasar a la siguiente ronda tendrá que ser arriba del 3-2 (4-3, 5-4, etc) para que sea por gol de visitante el seguir con vida en la Fiesta Grande. Por su parte los felinos de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti les basta con el triunfo y el empate para clasificarse, podrían perder por un gol (1-0 y 2-1) y seguirán vivos en la Liguilla del Apertura 2019, pero del 3-2 en adelante perdiendo por un gol los dejan fuera. En el más reciente duelo de Liguilla entre ambos cuadros en ‘El Volcán’ fue en la vuelta de las Semifinales del Apertura 2017, encuentro que concluyó con contundente 3-0 a favor de los locales. El triunfo más reciente en la guarida felina por parte de las Águilas fue en la Jornada 12 del Apertura 2018 y fue un 3-2, resultado que de repetirse les daría el boleto a Semifinales. Liga MX: Tigres vs América, Vuelta Cuartos de Final del Apertura 2019 horario y dónde ver en vivo: Fecha: Domingo 1 de diciembre de 2019. Horario: 21:00 horas del centro del país (22:00 horas del estado de Quintana Roo). Transmisión: TUDN en televisión de paga y en Televisa por televisión abierta. Sede: Estadio Universitario.| Cesar Pauli