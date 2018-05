Liga MX: Tigres gana 2-0 a Santos en la ida de Cuartos de Final (Goles).|

La ilusión del bicampeonato para los Tigres ha iniciado de manera perfecta, toda vez que en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2018 de la Liga MX, lograron vencer con marcador de 2-0 al conjunto de Santos. Cabe recordar que los únicos equipos bicampeones en torneos cortos han sido Pumas y León.

En un partido un tanto deslucido pero muy efectivo para los vigente campeones, lograron romper el cerrojo que llegó a imponer el cuadro de Santos; siendo contundentes al ataque y marcando en par de ocasiones para que los Tigres se lleven una ventaja a la Comarca Lagunera a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2018 de la Liga MX.

El cuadro de tigres supo anular a los generadores ofensivos de Santos para que el Campeón de Goleo, Djaniny Tavares no tuviera oportunidades claras de gol. Para el minuto 21 de iniciado el partido, en un tiro de esquina y con solido remate de cabeza el defensor mexicano Hugo Hayala, que venció a Jonathan Orozco.

Tigres gana la ida de Cuartos de Final 2-0 a Santos

Los de casa tuvieron una llegada clara cuando Valencia envió centro peligroso al área, pero Abella llegó antes que Gignac y desapareció el peligro; y tras perdonarle el árbitro Diego Montaño la roja a Tavares por una falta sobre dueñas, el caboverdiano tuvo el empate al 45’, pero remató con la testa por un lado tras un tiro de esquina.

Poco después, le perdonaron la pena máxima a Santos, cuando Damm fue empujado al 58 de acción; pero al minuto 77, los laguneros ya no corrieron con la misma suerte, pues en un disparo dentro del área del francés, Izquierdoz tapó con el brazo, por lo que el silbante no dudó en marcar el castigo desde los once pasos.

Al minuto 79 el francés André-Pierre Gignac convirtió la pena máxima para así poner el 2-0 definitivo con el que los Tigres vencieron a Santos en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2018 de la Liga MX.