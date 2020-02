Liga MX Tata Martino asegura que Antuna es el mejor jugador de Chivas

Durante una entrevista exclusiva para TUDN, el entrenador de la Selección Mexicana Gerardo Martino habló sobre los jugadores que más posibilidades tiene para ser convocados en este 2020 a la escuadra nacional, en donde uno de los que salen mejor parados es Uriel Antuna al cual definió como el mejor jugador de las Chivas en este torneo.

Antuna fue alabado por el "Tata" Martino

“No me preocupa cuando los jugadores no hacen goles, me preocupa cuando juegan mal, es el mejor jugador de Chivas, como me va a preocupar. El otro día tuvo tres situaciones de gol, el penal se lo hacen a él, es un futbolista que juega a otra velocidad, propone totalmente distinto, no me puede preocupar que un cabezazo lo ponga debajo del palo”.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En ese mismo sentido, el timonel albiceleste explicó cuál es el camino que debe de seguir Antuna poder seguir siendo convocado con la selección tricolor, y de esa manera llegar a explotar al máximo todo ese potencial que posee para convertirse en una figura en la Liga MX.

Te puede interesar Uriel Antuna: "vengo a ser campeón con Chivas"

“Me preocupa que se distraiga en otras cuestiones con otras cosas futbolísticas, no me preocupa por el nivel que tiene, ha entrado muy bien en el equipo. A Uriel lo conserva su ADN, ya que es alguien es muy comprometido con el equipo”.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana