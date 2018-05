Liga MX: "Soy Rayado por siempre y voy a regresar", Turco Mohamed

El argentino Antonio el Turco Mohamed presentó su renuncia después de que Monterrey quedara fuera en Cuartos de Final del Clausura 2018, el extécnico regio reconoció que no consiguió el objetivo de ser campeón de Liga desde su llegada al club en el Apertura 2015, por lo que se hizo a un lado, aunque resaltó que regresará al Monterrey.

"Se acabó un sueño, pero estoy seguro que voy a regresar; les quiero agradecer de todo corazón de parte de mi familia, de mi cuerpo técnico por estos tres años y medio casi que compartimos", comentó el timonel argentino.

Cabe mencionar que el mensaje que envió Mohamed después de ser aceptada su renuncia, aclaró sus sentimientos por la Pandilla, de tal forma que no pierde la esperanza en volver y lograr la promesa a su hijo de hacer campeón a Rayados, pues no basta haberlo hecho en el torneo de Copa.

"No pudimos llegar a la gloria, pero fui muy feliz por compartir todo este camino de la mano, no les pudimos regalar el campeonato, pero mi corazón se queda con ustedes; quiero agradecer públicamente en nombre mío y mi familia por estos tres años maravillosos, fui muy feliz y por siempre voy a ser Rayado y para que no se olviden, soy Antonio y soy Rayado por siempre", señaló Mohamed para finalizar su mensaje.

Por ahora, en redes sociales el video publicado por Monterrey se hizo viral, distintos comentarios positivos para el entrenador y algunos otros dan las gracias por ya no tener al Turco como director técnico; mientras que en broma, hinchas de Tigres demuestran su lamento porque ya no está el argentino, pues con él al mando de los albiazules, los felinos le dieron vuelta a la "carrilla".