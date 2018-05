Liga MX: "Santos no se siente víctima", Jonathan Orozco

En Club Santos Laguna no se sienten víctimas al verse cara a cara con las Águilas del América en Semifinales del Clausura 2018, así lo aseguró el guardameta, Jonathan Orozco, jugador que resaltó la mística de guerreros a la escuadra de la Comarca.

"No, nosotros no nos sentimos como víctimas, en el torneo Santos siempre estuvo arriba, en el cierre no se nos dieron las cosas, pero Santos estaba calificado desde la fecha 13 o 14 y eso habla del buen futbol que hizo en el torneo. Pero si nos dan como víctimas es su punto de vista, nosotros tenemos plena confianza en la institución y que podemos avanzar, porque es nuestro objetivo".

Jonathan Orozco

Jonathan se encuentra a gusto con su participación al plantel, más que nada por la situación que había pasado en sus primeros torneos como albiverde.

"Se había perdido algo como esa mística, comunión con la gente, ser guerreros de verdad, cosas que se perdieron por diversas circunstancias, pero la mística regresó y de esa manera podemos jugar la final y también ganarla".

"La verdad es bonito lo que estamos viviendo después de lo complicado que fue el primer semestre, porque nos quedamos en cuartos, luego el segundo no calificamos, fue un duro golpe, ahora tenemos la oportunidad de seguir avanzando, poder sacarnos esa espina, una revancha que teníamos y qué mejor que ante uno de los grandes, que solucionó bien su serie. Tenemos la ilusión de ir por la sexta", declaró.

Sigamos haciendo historia juntos ⚽️ #6SePuede Una publicación compartida de Club Santos (@clubsantos) el 9 May, 2018 a las 12:07 PDT

Piensa que Santos está en Semifinales fortalecido por esa serie frente a Tigres, pero de igual forma las Águilas.

"Ellos también después de golear a Pumas, retomamos esa confianza que se había perdido, no por funcionamiento, sino por resultado, porque les hicimos un gran partido. Hemos tenido buen futbol, con tenencia de la pelota, paciencia, el saber estudiar a los rivales a la perfección, todos nos sentimos cómodos con sus sistema e independientemente de quién sea favorito, nosotros saldremos por la victoria".

"Creo que será un partido similar a la fecha 17, no tenían a Mateus, así que tendremos más atención, pero fuera de eso será el mismo tenor, nosotros a conservar nuestro mismo sistema, no hay por qué cambiar, nos ha dado resultado", añadió.

Rumbo a la Semifinal‼️ Una publicación compartida de Club América (@clubamerica) el 9 May, 2018 a las 11:50 PDT

Acerca del planteamiento para este enfrentamiento, contempla como ventaja a veces cerrar de visita llevando un buen resultado.

"Lo vas midiendo, para mí es lo mismo, es tener el cero en casa y llevar un buen resultado para culminar en el Azteca".

El portero señaló que Santos está obligado a tener contundencia, "en la Ida con Tigres no entró la pelota y lo más importante es aguantar el cero por este formato en cuartos y semifinal. Hay que hacer un buen pardo el jueves, creo que si vamos cero a cero lo culminaremos en Azteca".

#Galería: 2️⃣-1️⃣ vs Pumas Una publicación compartida de Club América (@clubamerica) el 6 May, 2018 a las 10:00 PDT

Hizo hincapié en el poder ofensivo del conjunto azulcrema y que Oribe Peralta, todavía cuando no se encuentre conectado con el gol, sí es un futbolista clave para el funcionamiento del equipo.

"Vengan a apoyarnos, que se vea ese apoyo de los guerreros, que haya más playeras de Santos que amarilla".

"A lo mejor no ha metido goles, como Julio, pero aportan bastante en lo táctico, en aguantar, corretear al contención, algo que a lo mejor no se nota porque son goleadores, pero ayudan bastante al equipo. Vamos a estar al pendiente, a él lo quieren mucho acá, pero no por eso le vamos a dar chance".

Una publicación compartida de Club Santos (@clubsantos) el 3 May, 2018 a las 8:02 PDT