Liga MX: Santos no busca ser otro Chivas ni América, quiere una identidad original

Si se tratara por número de títulos, Santos tendría la posibilidad de ser el “quinto grande” del futbol mexicano. Aunque, cabe mencionar que ese tema de la etiqueta no es algo que inquiete en Torreón.

En la institución lagunera tienen el objetivo principal de promover su propia identidad, que con una conquista más de un título podrán alcanzar a Tigres y Pachuca, para acumular 6, uno abajo de Pumas y León, por el otro lado Cruz Azul acumula 8, Toluca 10 y Chivas y América 12.

“Es una discusión que no lleva a ningún lado, la única forma es trabajar todos los días y crecer todos los días, en su momento la gente dirá quién y cómo, y no estar preocupado por querer ser o no ser, hacer o no hacer. Si yo quisiera ser Chivas, quisiera ser América, si quisiera ser Pumas o si quisiera ser Cruz Azul, estaría perdiendo mi esencia, mi esencia hoy es ser Santos Laguna”, afirmó a Mediotiempo el vicepresidente de Santos, José Riestra.

José Riestra

Lo que sí destaca el directivo es que para conseguir un boleto a la Final del Clausura 2018, Santos eliminó a instituciones de renombre como Tigres y América, las cuales tienen las mejores nóminas que existen en la Liga MX.

“Tigres es una gran institución, con un gran plantel y estamos contentos porque demostramos que ponemos competir contra eso y ganar, igual que contra América, también pudimos vencerlos; ahora enfrentamos a Toluca, con un gran palmarés. Cuando uno le gana a los mejores, demuestra que es el mejor”, declaró.

Santos

La directiva de Santos está tan satisfecha con lo realizado en la presente campaña, que uno de sus deseos es que haya continuidad en el plantel, al no tener futbolistas transferibles y darle seguimiento al entrenador Robert Dante Siboldi, quien posee contrato por tiempo indefinido.

“Era un sueño el poder tener a alguien de casa dirigiendo al primer equipo y así se dio. Siboldi levantó la mano, la idea es construir un legado, dejar algo bueno a la institución y un legado no se puede construir en seis meses, la idea es trabajar a mediano y largo plazo”, confesó Riestra, quien notificó la renovación de Diego de Buen hasta 2020.

Robert Dante Siboldi