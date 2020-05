Liga MX: Sambueza volvería al América si sale extranjero estrella ¿Condiciones?

En las últimas semanas se ha especulado de forma constante la situación de un posible retorno del volante argentino Rubens Sambueza al conjunto del América, pero la edad y el ocupar plaza de extranjero han condicionado de cierta forma su vuelta; pero recientemente se ha tomado el rumor de que el futbolista de 36 años de edad del Pachuca regresaría solamente si dan de baja a uno de los extranjeros estrella del equipo de Miguel el ‘Piojo’ Herrera.

Sambueza en Pachuca.

Rubens Sambueza manifestó de forma reciente que el cariño que le tiene al América es muy especial por lo vivido en el equipo de Coapa, por ello dijo que le agradaría volver para retirarse como futbolista; sector de la afición han pedido el retorno y el ‘Piojo’ conoce mejor que nadie lo que el argentino podría rendir a pesar de su edad y ante ello han surgido varios rumores sobre lo que tendría que ocurrir para que su deseo se cumpla.

Nico Castillo.

Castillo el sacrificado para regreso de Sambueza al América

El más reciente rumor apunta a que el cuadro del América daría de baja al atacante chileno Nicolás Castillo, para que pueda volver Rubens Sambueza; ya que el andino debido al problema de salud del cual se recupera; hacen pensar en una recuperación de mucho tiempo.

Por dicha situación el chileno sería el “sacrificado” de cierta manera para dejar vacante la plaza para Sambueza. Pero eso no es todo, ya que el América y su directiva no estará dispuesta a pagar más de un millón de dólares por el futbolista; así que primero deberán llegar a un acuerdo con el Pachuca, aunque los Tuzos han mencionado que no le pondrían trabas a Rubens para abandonar la institución en busca de su anhelado sueño.

De momento esa es el último capítulo que ha surgido en la telenovela Rubens Sambueza, América y Pachuca; para que el sudamericano pueda cumplir el sueño de vestir de nueva cuenta la camisa de las Águilas para colgar los botines.