Liga MX: "Salida de Almeyda nos sorprende a todos", Miguel Herrera

La salida de Matías Almeyda de Chivas está cerca, mientras que uno de sus competidores deportivos, Miguel Herrera, se declaró asombrado por la partida de El Pelado.

"Almeyda vino a darle títulos y estabilidad a un equipo que no los había logrado y que venía con muchos cambios en la directiva. Tuvo tres buenos años con Chivas y ni pensar que se iba a mover, esto nos sorprende a todos, así se maneja el futbol", afirmó el Piojo.

Luego de que los futbolistas llegaran a Coapa para realizar sus exámenes médicos, el director técnico del América dijo que el Rebaño Sagrado está atravesando una fase de reorganización y la puso en comparación con la etapa que vivió en sus inicios con las Águilas

"La tranquilidad la dan los resultados, el trabajo, por eso me parece que Almeyda se había ganado la continuidad, tenía bastante tiempo haciendo bien las cosas y no sé qué pasó para que sucedieran las cosas así", señaló Herrera.

La partida del argentino no es la única en el Rebaño, pues el ex futbolista Paco Gabriel de Anda dejará también a las Chivas ya que no logró persuadir a Almeyda que permaneciera en el Club.