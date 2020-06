Liga MX: Rubens Sambueza en el umbral del América y el Toluca

De acuerdo con información publicada por el reportero de TUDN Juan Carlos Cartagena, el mediocampista argentino de 36 años Rubens Sambueza, habría tocado la puerta del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca para ver la posibilidad de volver con los mexiquenses de cara al Apertura 2020, esto luego de que también se abriera la oportunidad de que el atacante regresara con las Águilas del América.

Rubens Sambueza con América

Sambueza está vagando en la Liga MX

Según se detalla en la información de la televisora mexicoamericana, habría sido el propio Sambueza quien tocó las puertas del infierno para ver la posibilidad de volver a la escuadra escarlata, situación que la directiva del Toluca agradeció de manera notable, sin embargo, no estaría en planes del equipo y del entrenador para el próximo torneo, por lo que tendría que reportar con el León para la pretemporada.

Rubens Sambueza intenta volver al Toluca

Lo anterior se debe a que en este momento el conjunto del Toluca tiene sobrecupo en su plantilla por el tema de los extranjeros y no podrían hacerse con los servicios del centrocampista argentino. También está no es la primera vez que los Diablos le cierran la puerta a Rubens Sambueza para un posible regreso, ya que Ricardo La Volpe hace un año, dijo que no quería al jugador en su equipo.

El América cerró prácticamente la puerta a Rubens

Ante esta situación, se ve cada vez más complicado que el América puedan ver el regreso de Sambueza a Coapa, ya que hace algunas semanas el propio Miguel Herrera cerró cualquier posibilidad de su fichaje debido sobre todo a su edad, por lo que Rubens tendrá que reportar con el León para retomar los entrenamientos de cara al arranque del Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX.