Liga MX: Roger Martínez se siente querido en América.

El delantero colombiano Roger Martínez se ha adaptado de buena manera al equipo del América, haciendo goles en la pretemporada y en el arranque del Apertura 2018 de la Liga MX, a lo que el jugador cafetalero dice estar agradecido y sentirse querido por la afición azulcrema.

El futbolista colombiano Roger Martínez de 24 años de edad llegó para el presente Torneo de Apertura 2018 de la Liga MX y ha caído con el pie derecho en el gusto de la afición de las Águilas.

“Estoy súper contento, esperamos que las cosas se sigan dando, me motiva mucho más (el apoyo de la afición) me he sentido muy querido, tengo que trabajar más para continuar marcando goles", explicó a su salida del entrenamiento el delantero.