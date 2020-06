Liga MX: Roger Martínez reventado por afición del América

El delantero colombiano de las Águilas del América, Roger Martínez, no tiene nada contentos a los aficionados del conjunto americanista de cara al arranque del próximo Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX, ya que los seguidores azulcremas han manifestado su descontento a través de las redes sociales, en donde le tiraron con todo al futbolista debido a su escaso rendimiento desde su llegada a Coapa.

Roger Martínez ha mostrado un bajo nivel

Dicho malestar fue exhibido a través de la cuenta oficial de Twitter de la escuadra de las Águilas, luego de que el club publicó una imagen en donde se puede ver al atacante colombiano entrenando de manera intensa mientras realiza unos movimientos con el balón junto al resto de sus compañeros, quienes no se cansaron de darle ánimos al jugador, sin embargo, los fanáticos no lo vieron de la misma manera y no dudaron en reclamar su bajo nivel.

�� | Bien ahí Tanque ������ pic.twitter.com/myf7uQdbXI — Club América (@ClubAmerica) June 22, 2020

Entre los muchos comentarios, todos coincidían que por el momento Roger Martínez a quedado a deber de manera importante en el América y que ha quedado por debajo de las expectativas que generó, tras su llegada al nido hace un par de torneos. Según lo publicado por el portal deportivo Transfermarkt, el atacante colombiano solamente ha logrado marcar dos goles en los últimos 19 partidos en la Liga MX pero aportando seis asistencias.

Nomas en los pinches entrenamientos, pero en la final vs Monterrey como se la pasó caminando el hijo de puta, no veo la hora de que se largue a la mierds — Ortiz (@aortsan12) June 22, 2020

