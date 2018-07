Liga MX: Rodolfo Pizarro confiesa la verdad de su salida de Chivas de Guadalajara.

Bien dicen que la verdad tarde o temprano sale a la luz y tal es el caso de Rodolfo Pizarro quien hace más de un mes dejó de ser jugador de las Chivas del Guadalajara y tras su salida una serie de rumores invadieron la noticia de la salida del jugador.

Lo que era un hecho era que Pizarro siempre tuvo un cariño especial con el conjunto rojiblanco, sin embargo expresó que la manera en la que todo concluyó no fue la que él hubiera querido "En esta vida todo cae por su propio peso. La directiva de Chivas no se manejó bien, las formas no fueron las correctas, pero ya está", se resignó el crack que se quedó afuera del Mundial de Rusia al no ser convocado por Juan Carlos Osorio.

El mediocampista oriundo de Tampico, Tamaulipas, reconoció que su salida fue por la puerta de atrás, debido a los problemas extra cancha que aquejaban a las Chivas, pues en un periodo muy corto sufrieron la llegada y renuncia del director deportivo, Francisco Gabriel de Anda, la sorpresiva salida de Matías Almeyda y la venta de dos jugadores importantes.

Además de que, la situación en la directiva no estaban claras y había mucha falta de comunicación entre todos los implicados con los jugadores destacando que no se sabía lo que iba a pasar con su futuro.

Cabe destacar que el ofensivo fue determinante para los tres títulos conseguidos con las Chivas en el año y medio en el que estuvo luego de llegar desde Pachuca y antes de pasar a los Rayados por alrededor de 15 millones de dólares.

“Sí me siento tranquilo, estuve un año y medio, quedé campeón tres veces, di todo, me fui y estuve muy contento allá (en el Guadalajara). Las formas no fueron las correctas pero bueno creo que en esta vida así es, todo cae sobre su propio peso, ni modo. Todo estuvo muy bien allá, nada más la salida no fue la adecuada”, explicó Pizarro.

Actualmente, Rodolfo es jugador de los Rayados de Monterrey donde espera dar lo mejor de si para continuar destacando como lo había hecho en Guadalajara sentenciando que viene a sumar títulos.

“La verdad es que a mí me gusta trabajar bajo presión, creo que el jugador saca todo su potencial cuando existe eso, Ojalá me vaya muy bien, Voy a entregar todo mi profesionalismo y voy a tratar de quedar campeón en este equipo” Puntualizó.