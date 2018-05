Liga MX: Robinho es tentado una vez más por equipo mexicano.

Robson de Souza de 34 años de edad, mejor conocido como “Robinho” podría desembarcar en la Liga Mx, ya que la gente que representa al futbolista carioca lo está tratando de convencer de llegar al futbol mexicano, son varios los medios nacionales e internacionales que señalan un posible arribo del futbolista amazónico, el equipo al que estaría llegando sería el Querétaro de Rafa Puente Jr.

No será la primera vez que suena el nombre de Robinho para llegar a la Liga MX, de igual manera el Querétaro ya había intentado ficharle años atrás, ahora todo parecer estarse alineando para que el ex Real Madrid llegue a ser el fichaje bomba para el próximo torneo en el futbol mexicano. Gallos Blancos ya lo habrían buscado hace años, pero debido al salario que pretendía el ex seleccionado brasileño, fue imposible su incorporación.

Sivasspor de Turquía es el actual equipo de Robinho, con el que participado en 12 partidos en esta temporada. Cabe señalar que el brasileño se vio envuelto en un escándalo sexual luego de ser acusado de abusar a una joven albanesa en una supuesta violación grupal, por lo que fue sentenciado en 2017 por autoridades italianas a nueve años de cárcel, esta sentencia fue apelada por su grupo de abogados.

Por otro lado, el Querétaro se está preparando de cara al Apertura 2018 y el Atlas ya les ofreció al defensa Leiton Jiménez, pero el estratega Rafael Puente Jr. se mostró poco convencido de esta transacción pensando en las necesidades que busca el club dentro de sus sistema de juego.

Robinho ha sido en dos ocasiones Capeón de la Copa Confederaciones y una de Copa América, todas ellas con Brasil, combinado con el que compitió en los mundiales de 2006 y 2010. Además, fue campeón de liga con Real Madrid y Milán en su paso por Europa.