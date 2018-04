Liga MX: Rinden homenaje en Querétaro a Tito Villa

Emanuel “Tito” Villa fue galardonado antes de que se iniciara el Querétaro- Pachuca en el Estadio Corregidora, duelo que fue correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El pasado miércoles 18 de abril de este año, Emanuel “Tito” Villa anunciaba su retiro de las canchas, debido a que las lesiones que rodearon al jugador. Con 36 años, Tito Villa decidió que era momento de despedirse del deporte que practicó por años.

La Directiva del Club Querétaro decidió realizarse un homenaje previo al partido de la Jornada 16. El reconocimiento fue entregado porque Villa fue Campeón de la Copa MX con Querétaro.

De acuerdo al Querétaro, al recién retirado Emanuel “Tito” Villa, se le distingue por las aportaciones que le hizo al plantel queretano, por ser clave cuando jugó con los Gallos, además de reconocer la trayectoria de Villa.

El último equipo profesional de Tito Villa, fueron los Toros de Celaya, equipo que milita en el Ascenso MX y en el que participó en el Clausura 2018.

"Me voy feliz, honesto conmigo mismo, sabiendo que no me queda nada por ofrecer dentro del campo, y que he dejado todo lo que tenía, tanto dentro como fuera de él. Agradezco la oportunidad de despedirme" mencionó Tito Villa.