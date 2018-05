Liga MX: Ricardo Peláez entusiasmado con el reto en Cruz Azul

El exfutbolista, Ricardo Peláez, fue presentado oficialmente este miércoles en La Noria como nuevo director deportivo de Cruz Azul llevado a cabo por el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, y el director técnico del club, Pedro Caixinha.

“Bienvenida a Ricardo Peláez, deseamos puntos de mejora que ya ha alcanzado nuestro director técnico en el andar de nuestro club y que ahora sumados con tu experiencia y eso que has representado en lo humanístico, deportivo y que más allá de los minutos jugados de trabajo como directivo en Selección o club, no sumamos todos a una sola causa, a la causa de Cruz Azul. Bienvenido, Ricardo”, comentó Guillermo Álvarez.

Ricardo Peláez

Guillermo Álvarez declaró que la pretemporada que realizará Cruz Azul se llevará a cabo fuera de México por algunos días, pero la parte del inicio se ejecutará en Hidalgo. Los futbolistas se presentan el 4 de junio.

Ricardo Peláez afirmó estar renovado después de su etapa con la Selección Mexicana y América, además comentó que su contrato es por dos años.

“Me siento orgulloso y agradecido por la oportunidad que se me brinda. ¿Qué diferencia hay? Tengo más experiencia, no soy de las personas que se casan con una idea. Sigo en la misma, los valores, la honestidad, la responsabilidad, el trabajo, el trabajo en equipo. Ya conocí a lo más valioso de la institución que es el personal que trabaja aquí. Juntos todos vamos a lograr los objetivos que pretendemos”.

Ricardo Peláez

No se comprometió con un título

“No me pongo como meta un título sino muchos objetivos. Solos no conseguiremos nada, el trabajo debe ser en equipo, así vamos a lograr que se completen los objetivos. Vamos a ir por todo, requerimos tiempo, en el corto plazo, para hacer una buena planeación. Caixinha ya la tiene, tiene un conocimiento del plantel de seis meses, eso me facilita el trabajo, hay apertura recíproca. Me llevo una grata sorpresa, no solo de las instalaciones o de la gente que trabaja aquí. Solo veo apoyo, respeto y objetivos altos. Motivado, ilusionado y comprometido”.

Ricardo Peláez