Liga MX: Ricardo Peláez da a conocer su primera consigna en Cruz Azul

El nuevo director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, ya tiene claro su primer objetivo: reinventar varios procesos dentro de Cruz Azul y para conseguirlo afirmó que no va a permitir la injerencia de nadie en la toma de decisiones, ya que sólo le reportará a Guillermo Álvarez directamente.

De igual forma, el exfutbolista y ahora director deportivo está consciente que la selección de los fichajes y los jugadores que se designen como transferibles sólo serán decididos por él a lado del entrenador Pedro Caixinha.

“Lo que te puedo decir es lo que he venido manifestando, hasta el momento dos semanas, yo no he recibido llamadas de nadie, no he visto nada raro más que respeto a las decisiones que estamos planeando el entrenador con un servidor para elegir a los mejores jugadores que puedan fortalecer, no tenemos nada claro todavía, ni siquiera quién se va a ir, quién puede llegar, ya tenemos algunas opciones, estamos avanzando en las pláticas pero ese tema en específico me gustará que lo haga el técnico.

Ricardo Peláez

“Estamos en etapa de planeación, queremos acelerarla para que el técnico esté tranquilo. No he recibido llamada de nadie, no he recibido sugerencias de nadie y no lo voy a hacer tampoco a futuro, las decisiones deportivos recaen en el área deportiva y las vamos a tomar nosotros y nadie más”, aseguró.

Añadió que su meta es realizar cosas distintas e incluso adelantó que desea ganar un título con la Máquina en el corto plazo.

“Como lo dije y ahora lo digo, no puedo echarme para atrás, metas altas, objetivos altos, ahora que me llaman a Cruz Azul y la alegría de estar aquí quiero ganar un título con Cruz Azul, por lo menos un título en el corto plazo”

Ricardo Peláez

De igual manera confirmó que existirá transparencia con los seguidores para que puedan continuar visitando los entrenamientos del primer equipo.

“Vamos a hacer cosas nuevas, vamos a reinventarnos en algunas cosas, Pedro ya lo ha venido haciendo con la gente, la gente va a poder ir a la última cancha y regrese por el pasillo. Con los medios que haya transparencia, aquí no vamos a ocultar nada y van a poder preguntar lo que van a estar viendo en la cancha. Sabemos que lo que nos va a llevar al éxito es el trabajo.

Ricardo Peláez