Liga MX: Ricardo La Volpe anunció su retiro del futbol como director técnico

Durante una entrevista realizada por el programa “Futbol Picnate” de la cadena ESPN, el director técnico argentino, Ricardo Antonio La Volpe, dio a conocer de manera pública su retiro del futbol profesional en su carrera como entrenador, decisión que tomó pensando en todas las circunstancias que han venido mitigando su desarrollo como estratega, sin embargo, dejó en claro que seguirá dentro del futbol ya que buscará ser director deportivo.

"Estoy eligiendo ser director deportivo, ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión. No me la llevo bien con los periodistas, no me la llevo bien con los jugadores profesionales", explicó La Volpe.

Cabe recordar que el último equipo que dirigió Ricardo la Volpe fueron los Diablos Rojos del Toluca, de la Liga MX, en donde solamente consiguió sumar un total de ocho victorias en 25 partidos. Ante esta mala racha con el conjunto escarlata, el ex entrenador de la Selección Mexicana decidió de una vez por todas alejarse de los banquillos."Después de lo que me pasó en Toluca, ya no más", detalló.

En su amplia carrera como director técnico, Ricardo Antonio La Volpe, dirigió a la Selección Mexicana, Boca Juniors, América, Chivas Rayadas del Guadalajara, Atlante, Atlas, Monterrey, Chiapas, Selección de Costa Rica, entre otros. Además de que durante su trayectoria conquistó un título de Liga, con el Atlante en la temporada 1992-1993.