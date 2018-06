Liga MX: "Renací en México", Javier Aquino

Dejó Europa por llegar a jugar con Tigres, pero el delantero Javier Aquino dice no arrepentirse y afirmó a RÉCORD que fue la mejor decisión.

"En un principio que haya fichado con Tigres generó mucha incertidumbre con la gente de aquí, por haber dejado el futbol de Europa, creo que esperaban que fuera en un descenso en mi carrera y en cierto momento les tomó por sorpresa que viniera con mucha actitud, con muchas ganas de estar en el club y de adaptarme tan rápido y tomarle mucho cariño a toda la gente", comentó Aquino.

Si actualmente se encuentra en deuda con alguien es con Ricardo Ferretti, quien en una no tan común idea lo convierte en un jugador multifacético de las bandas.

"Él me cambia de posición, me sacó un poco de onda, como extremo izquierdo, un gran mérito de él, desde el primer momento que me puso ahí sentí que llevaba años en esa posición, le agradezco esa visión", indicó.

Sin embargo, de igual forma recordó una de sus épocas más complicadas en el Villarreal, al no sentirse valorado, hecho que lo motivó a dar una mejor versión en México.

"El último año fue difícil, porque no tuve tanta actividad y al final de cuentas es cuando decido regresar a México con Tigres, por la opción que me dieron, porque pensaba que era un buen proyecto, pensaba que era una buena oportunidad de sentirme valorado en una institución", sentenció.