Liga MX: Rayados nuevamente es candidato al título

A pesar de que los Rayados de Monterrey estaban pasando por un mal momento en la campaña, aún se mantenían en zona de clasificación, pero su estilo de juego no convencía a muchos y no se parecía en nada al equipo arrollador del torneo anterior.

Monterrey, el club dirigido por Antonio Mohamed, después de 14 Jornadas, los Rayados se ubican en el puesto número cinco de la tabla general con 24 puntos, en las últimas tres jornadas ha conseguido victoria, por lo que parece que llegará en mejor forma a la Liguilla. Leonel Vangioni resaltó de qué forma lograron salir del bache en el que estaban metidos.

El futbolista argentino reconoció que la derrota en Torreón correspondiente a la Jornada 11 fue un punto de partido, ya que luego de ese mal resultado tuvieron una reacción de inmediato.

“Con respecto al cambio que tuvimos, después de Santos, llegamos a un límite. Sabíamos que si volvíamos a perder con Querétaro estábamos fuera de la Liguilla, no solo por los puntos, sino también por lo anímico, ¿qué pasó antes de eso? no te lo puedo explicar porque veníamos de hacer un gran torneo y el golpe nos dio un bajón importante”, declaró.

Vangioni se mostró desinteresado en que cataloguen a Tigres, Toluca y América como candidatos al título y no a Monterrey, pues tiene muy en claro que con el plantel que tienen aspiran a lo más alto.

“No nos molesta porque la realidad es que no veníamos bien, si bien no habíamos salido de zona de Liguilla, el equipo no mostraba solidez para ser candidato como sí lo éramos el torneo pasado”.