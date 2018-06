Liga MX: "Rayados es una oportunidad única y no hay tiempo para excusas", Barovero

El arquero Marcelo Barovero llegó este domingo a la Sultana del Norte para integrarse a Monterrey este lunes, con el conocimiento de que es una oportunidad única en su trayectoria como futbolista.

“Contento, una oportunidad única para mí, feliz y ya queriendo estar con mis compañeros y tratar de disfrutar y aprovechar esta oportunidad”, señaló a su llegada en el aeropuerto Mariano Escobedo.

Liga MX: "Rayados es una oportunidad única y no hay tiempo para excusas", Barovero

El portero argentino se va a reencontrar con Rogelio Funes Mori, Carlos Sánchez y Leonel Vangioni, quienes fueron sus compañeros en River Plate en el lapso de 2013 al 2016, y tiene fe de que le ayuden en su adaptación.

“Es la primera vez que me toca compartir nuevamente con algún jugador que había tenido en River, y seguramente va a ayudar. Esperemos me ayuden y rápidamente adaptarme, no hay tiempo para excusas en estos equipos y quiero estar a la altura y responder a la confianza que han tenido en mi”, indicó.

Liga MX: "Rayados es una oportunidad única y no hay tiempo para excusas", Barovero

Barovero llega proveniente de Necaxa, club que le dio la oportunidad de jugar en el futbol mexicano en el 2016, con la responsabilidad de brindarle seguridad al equipo en el marco después de un paso irregular de Hugo González.

Liga MX: "Rayados es una oportunidad única y no hay tiempo para excusas", Barovero

El nuevo futbolista refuerzo del cuadro albiazul va a conocer este lunes a sus nuevos compañeros, cuando la plantilla se reporte a las 8:30 horas en El Barrial y empezar la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2018.