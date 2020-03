Liga MX: Raúl Jiménez quiere retirarse con el América

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, dejó en claro que desea regresar a México para volver a jugar en la Liga MX y retirarse con el conjunto de las Águilas del América, en donde también confesó que le gustaría ser entrenador o dedicarse a la televisión como analista de partidos de futbol.

Raúl Jiménez

Rául Jiménez quiere regresar al América

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”, expresó en un Facebook Live, además dijo: “En un futuro, la estoy pasando bien en Europa, pero no descarto volver al América”, reveló.

Raúl Jiménez es la estrella de lo Wolves

Por otro lado, Jiménez indicó que en el corto plazo desea cumplir en su totalidad su contrato con el Wolverhampton en la Premier League y si el tiempo lo permite, poder competir en la Champions League con los Wolves la próxima campaña.

Raúl Jiménez podría salir de los Wolves para el Real Madrid

Tengo contrato

hasta el 2023 y no es que tenga que clasificar a la Champions para quedarme. Hemos hecho cosas importantes, clasificamos a la Europa League y ahora peleamos por un lugar en Champions League, ir a la Champions es un extra que te llena para seguir pensando en cosas importantes”, comentó.