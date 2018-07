Liga MX: Raúl Gudiño será el portero titular de Chivas para el AP2018

Raúl Gudiño será el responsable de salvaguardar la portería de Chivas en el Apertura 2018 de la Liga MX. Faltando una semana para el debut en Liga, José Saturnino Cardozo eliminó sus dudas y tomó la decisión de que el ex arquero del APOEL sea quien defienda el marco rojiblanco.

Una fuente cercana al equipo aseguró a RÉCORD que el timonel paraguayo ya tomó su decisión y será el guardameta de 22 años quien empiece el torneo, por lo que la participación de Miguel Jiménez sería dirigida nuevamente al torneo de Copa MX.

“Estoy muy motivado. Me toca rifarme en cada entrenamiento, cada partido, para defender esta camiseta, porque sé lo que representa, el sentir esta camiseta y sudar sangre".

“Sé que mucha gente no me conoce, pero les puedo asegurar que vengo a defender esta camiseta a muerte. Sé lo que significa portarla en partidos importantes o internacionales. No deben esperar menos del 100 por ciento de mí”, manifestó Raúl días atrás a Chivas TV.

La contienda por decidir al portero que iniciará frente a Xolos el próximo sábado fue pareja, debido a que Jiménez expuso sus condiciones desde el arribo de Cardozo al redil, mismas que inclusive le asombraron al nuevo pastor del Rebaño, por lo que el sudamericano se encuentra tranquilo debido a que piensa que la portería será bien resguardada por cualquiera de los dos metas.

Aunque la confianza del estratega rojiblanco en Gudiño se vio demostrada en la pretemporada, especialmente en el número de minutos en los que tuvo actividad durante los partidos de pretemporada, debido a que el ex arquero del Porto fue titular en cuatro de los seis enfrentamientos de preparación que disputó el Guadalajara, además de acumular más minutos e inclusive recibir menos goles en contra.

“Vienen tres torneos muy importantes en los cuales debemos estar muy enfocados en aspirar a cosas grandes, soñar en grande, porque para mí no hay imposibles".

“Los tres son importantes en diferentes sentidos, pero para mí sería un honor defender el escudo en cualquier competencia que disputemos. Chivas no puede enfocarse en un solo torneo, es para ganar todos los torneos que estén enfrente”, concluyó el cancerbero.