Liga MX: Ramón Morales niega ser una leyenda de CHIVAS

Ramón Morales, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara de la Liga MX, negó ser una de las grandes leyendas en la historia del conjunto rojiblanco, incluso, dentro de su humildad aseguró que dicha denominación no le corresponde, sin embargo, envió un mensaje de agradecimiento a todos los aficionados del Rebaño Sagrado quienes lo consideran un emblema en la institución más popular del futbol mexicano.

Ramón Morales con las Chivas

Ramón Morales negó ser leyenda de Chivas

"Nunca me he catalogado como un histórico, no me corresponde. Agradezco todo el cariño y el apoyo que me ha mostrado toda la gente" y agregó que "yo siempre traté de dar lo mejor. Me siento muy contento de estar en las estadísticas. Traté de no pasar desapercibido, siempre quise hacer algo importante", comentó “Ramoncito” durante una entrevista para el portal “MediioTiempo”.

Ramón Morales como entrenador de Chivas

Ramón Morales fue campeón de liga con el Guadalajara en 2006, además de entregarle tres títulos de liga a la escuadra rojiblanca durante su etapa como director técnico, pero a pesar de ello no se ve como un ídolo de las Chivas. Mientras que con la Selección Mexicana disputó el Mundial de Corea-Japón 2002 y la edición de Alemania 2006. Anotó seis goles, los más memorables frente a Argentina y Brasil en la Copa América de 2004 y 2007.

Ramón Morales fue campeón con las Chivas en el 2006

Cabe recordar que el Guadalajara se quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en en México, debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial por el brote del coronavirus o Covid-19.