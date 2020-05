Liga MX: Quirino Ordaz amaga con llegada de CR7 a Mazatlán

El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, dejó al descubierto en redes sociales la posibilidad de que la estrella de la Juventus de la liga italiana, Cristiano Ronaldo, podría llegar al estado como parte del nuevo proyecto futbolístico denominado Mazatlán FC, el cual hasta el momento sigue siendo el Monarcas Morelia debido a que la Liga MX no ha emitido un comunicado oficial respecto a un nuevo club.

Tras el lamentable cambio de sede del conjunto de Monarcas luego de 70 años de permanecer en Michoacán, este miércoles el propio gobernador de Sinaloa confirmó que el nuevo equipo del futbol mexicano se llamará Mazatlán FC, además de que en 15 días se llevará a cabo el anuncio oficial ante los medios de comunicación.

Ante esta situación, Quirino Ordaz recordó a través de redes sociales una foto de cuando conoció a Cristiano Ronaldo en enero del 2019, al que calificó de “un excelente futbolista y además sencillo y muy amable”. En la misma publicación planteó “aquella vez les pregunté ¿se lo imaginan en Sinaloa?”.

Cabe mencionar, que el gobernador de Sinaloa intentó dejar en claro que el equipo de Mazatlán FC será propiedad de TV Azteca, y no del gobierno de Sinaloa como se ha venido manejando de manera extraoficial. “De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios", sentenció.