Liga MX: "Quien no quiera dirigir a Chivas, está mintiendo", Cardozo

El entrenador paraguayo, José Saturnino Cardozo, fue anunciado este martes como director técnico de Chivas, luego de la salida de Matías Almeyda, y en su primer contacto con los medios, afirmó que su prioridad es contar con unión en el plantel, y que la única forma de convencer a todos es ganando, tema que está consciente de que es una obligación por el prestigio de la institución que ahora dirige.

“Cualquier técnico que te diga que no quieres dirigir a Chivas está mintiendo. Es un reto, de lo mejor que tengo en el momento; no tengo duda de que vamos a ser protagonistas”, afirmó el entrenador, quien no deseó hablar de los futbolistas que salieron, y tiene fe que con el plantel que cuenta va a existir continuidad y pondrá al club “en el lugar que merece, vamos a jugar bien”.

“Es una plantilla muy importante tiene jóvenes y gente con experiencia. Critican porque no hay nombres, pero los que realmente deben de jugar están aquí. Respeto mucho la trayectoria, pero se gana a base de juego y compromiso”, indicó.

Por otro lado, José Luis Higuera platicó acerca de la salida de Almeyda, indicando que “nadie puede estar por encima de la institución", y deseó mandar un mensaje de "compromiso con la afición”.

José Luis Higuera