Liga MX: ¿Qué significa el contragolpe en el futbol?

Hay muchas jugadas en el deporte del fútbol como hemos visto anteriormente en otros artículos puestos en la web, pero a mi juicio uno de los mas pecualiares es el contragolpe o contraataque. Podría definirse como una jugada de ataque que se hace desde una zona defensiva frente al ataque del conjunto rival.

El contragolpe es una técnica infalible

El contragolpe es una jugada de ataque

Es una jugada en la que hay que tener mucha velocidad y precisión en los pases. Después de haber dado la definición veamos como es: Cuando un equipo de fútbol lleva el balón atacando y pierde el balón ante los jugadores del conjunto rival estos comienzan una jugada que les lleva a las posiciones de la defensa rival buscando el gol que en algunos casos, podría decirse que es una especie de darle la vuelta a todo.

Para hacer esta jugada hay que tener como he dicho anteriormente mucha velocidad y precisión en los pases para al final cuando encaras al meta rival poder batirle. Esta jugada la mayor parte de las veces se origina por perdidas de balón de uno de los dos equipos y entonces el otro comienza esa jugada ofensiva en la cual intentan buscar el gol.

La Liga MX es una liga que presenta interesantes contragolpes

Muchas veces puede ser anulada por fuera de juego ya que dada la velocidad y que por poner un ejemplo dos jugadores de un equipo se van en velocidad de otros dos alguno de ellos queda en esta posición que anula la jugada. Como ya he dicho hay que tener mucha velocidad para lograr que se acabe con éxito.

Los equipos mexicanos utilizan mu bien el contragolpe

Te puede interesar Liga MX: Luis Fernando Tena da positivo de coronavirus

Por su parte, el conjunto que no tiene ha perdido el balón también tiene que tener bastante velocidad para conseguir abortar esta jugada aunque tiene el factor de que no lleva el esférico algo que le hace que pueda tener mas éxito ha lograr que no llegue a buen éxito la jugada aunque los rivales aunque corriendo con el balón no alcanzan la velocidad que podrían tener sin el dan pases que le hace ser posible que acabe en el objetivo que buscan, el gol.