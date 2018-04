Liga MX: ¿Qué necesita tu equipo para entrar a la Liguilla del Clausura 2018?

Para entrar a la Liguilla quedan 2 lugares disponibles y 4 equipos interesados. Unos esperan milagros, otros deben ganar y unos más ya están dentro de la Fiesta Grande

La Liguilla, como suele jugarse en el futbol mexicano, todo se define de último momento y el que menos piensas puede dar la sorpresa y entrar a la siguiente fase del torneo. Algunos equipos ya se encuentran tranquilamente instalados, otros esperan resultados que les permitan entrar o permanecer en los primeros 8 lugares y unos cuantos esperan un verdadero milagro.

Lo interesante es que de nueva cuenta, hay más equipos peleando la clasificación que boletos disponible, pues después de los primeros resultados de la Jornada 17, 4 equipos se pelearán el pase a la Liguilla pero sólo quedan dos lugares disponibles.

Los clasificados

Toluca fue el primer invitado a la Liguilla, al conseguirlo gracias a su liderato y con las 36 unidades que lo mantienen como el superlíder de la competencia, incluso permitiéndole perder en la última jornada y seguir en la cima de la Tabla General.

Los segundos invitados a la Fiesta Grande fueron los Santos Laguna, quienes se mantuvieron líderes varias semanas pero aflojaron el paso, situación que el Toluca supo aprovechar. Con 29 puntos, los Santos se encuentran instalados en la Liguilla y deberán ganar su partido para no verse superados en punto e irse a las últimos 4 clasificados.

Los terceros en acceder a la Liguilla fueron los Rayados de Monterrey, al golear a los Lobos BUAP en la Jornada 16 y alcanzar 28 puntos, por lo que ya sólo esperan acabar en mejor posición. Esto lo lograría si ganan el Clásico Regio y si Santos pierde su partido.

Los cuartos que ya presumen su boleto de Liguilla son los Tigres, quienes también encontraron su pase en la Jornada 16, cuando empataron ante Necaxa y el resultado les permitió llegar a las 27 unidades si Tigres gana el Clásico Regio y Santos pierde, podrían terminar sublíderes del torneo.

El América es el quinto equipo que tiene el boleto de Liguilla, ya que aunque perdió en la Jornada 16 ante Puebla, los demás resultados les jugaron a favor y con los 26 puntos que tienen en el torneo, aseguraron su pase a la siguiente fase del balompié mexicano.

Los Xolos de Tijuana son el sexto equipo que accederá a la Liguilla del Clausura 2018, tras contar la racha de 9 victorias del Toluca. Resultado que le valió a los Xolos para llegar a 25 puntos y quedarse con 1 de los 8 boletos de la Fiesta Grande.

Los que podrían entrar a la Liguilla

Los Pumas de la UNAM se encontraban en espera de un milagro para entrar, milagro que se dio al darse los resultados que el equipo del Pedregal necesitaba, además, los universitarios derrotaron a Santos en la Jornada 16 y con esto saltaron hasta la sexta posición en la jornada pasada, en este momento, son octavos de la Tabla General con 23 puntos y aspiran llegar a 26 para estar en la Liguilla.

Pachuca es otro de los equipos que depende de sus propios resultados para entrar a la Liguilla, los Tuzos son décimos, pero de ganar podrían adueñarse de uno de los dos boletos restantes.

Los que esperan el milagro

Monarcas se encuentra en la Liguilla, luego de empatar contra los Rayos del Necaxa, Morelia cuenta con 24 unidades. La mala noticia para los Monarcas, es que deben esperar a resultados y entre estos, deben lograrse las derrotas hacia Pumas y Pachuca.

El Puebla todavía podría entrar a la Liguilla, sólo si ganan su partido ante los Lobos BUAP y se dan las derrotas a los equipos de Pumas y Pachuca, además necesitan que el Pumas pierda por una diferencia de goles de 2.

Los eliminados

Los que no importa lo que pase, ya no tienen oportunidad de entrar a la Liguilla del Clausura 2018 son el Necaxa, Cruz Azul, León, Veracruz, Querétaro, Atlas, Chivas y Lobos BUAP, quienes no reúnen los puntos necesarios para acceder a la Liguilla.