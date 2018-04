Liga MX: "Pumas sólo necesitaba ganar", declara Patiño

El director técnico de Pumas, David Patiño, se mostró contento y satisfecho tras la victoria de su equipo como visitante frente a Santos en Torreón, con ésta los deja a un sólo triunfo de conseguir un lugar en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, dejando a un lado las malas actuaciones que han mostrado en algunos partidos.

“Nos faltaba ganar, venía jugando bien el equipo en los partidos previos al de Puebla, pero no se daba el resultado, hoy el equipo mantiene esa idea y la convicción de triunfo, eso nos da la estabilidad para regresar al equipo a la zona de clasificación".

Falta una fecha y lo merecemos si hacemos los puntos que se necesitan para Liguilla y obviamente el mérito es de los jugadores que se comprometieron para meterse en zona de Liguilla”, añadió.

David Patiño no quiere apresurarse, no se siente ya en la Liguilla, pues está consciente que todavía le queda un compromiso pendiente que definirá su pase o no a la Liguilla del Clausura 2018.

“Me gusta pensar en un solo partido, es muy bueno ganar y lo hicimos hoy en un partido muy difícil ante un gran equipo. El equipo se comprometió y sacó el resultado, pero falta Querétaro y ya de ahí veremos, un partido a la vez”, concluyó.