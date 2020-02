Liga MX: Puebla rescata un valioso punto ante Santos.

El pasado viernes la escuadra del Puebla recibió en el Estadio Cuauhtémoc al equipo del Santos, rescatando un valioso empate a dos anotaciones ante los de La Comarca Lagunera; luego de caer a media semana ante el América por la mínima diferencia en duelo pendiente por la Jornada 1 del presente Clausura 2020.

A pesar de que la escuadra de Juan Reynoso no ha podido iniciar el presente Torneo de Clausura 2020 de la mejor manera, no ha tenido malos encuentros, de hecho siempre ha salido a buscar los resultados en los encuentros disputados; pero para su mala fortuna el conjunto Camotero no ha podido ser certero ante el arco rival y así le pasó el viernes por la noche ante el equipo de Santos; ya que en los primeros minutos del duelo tuvo la oportunidad de abrir el marcador y no lo pudo lograr.

Fue un duelo con emociones en ambos marcos, pero el equipo visitante fue el encargado de abrir el marcador del duelo, por medio de Julio Furch, esto justo antes del medio tiempo; pero a pesar de la adversidad el Puebla supo reponerse y empatar los cartones en los primeros minutos de la segunda mitad por conducto del paraguayo Osvaldo Martínez.

Sin embargo a los 73’ de tiempo corrido Alan Acosta marcó en propia puerta, algo que parecía que la escuadra de La Franja caería de nueva cuenta en casa; pero en los minutos de compensación llegó el tanto de la equidad definitiva de la mano de Cristian Menéndez y así lograr sumar un punto.

Dicha unidad para el Puebla significó llegar a cuatro unidades en el Torneo de Clausura 2020 y tras cinco fechas se encuentran en el puesto 16 de la tabla general con cuatro unidades, mientras que los de Torreón se encuentran con cinco puntos en lugar 13.

