Liga MX: Presidente de Tigres apoya "Pacto de Caballeros"

Se han presentado amenazas por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas de detener la Liga MX si no desaparece el Pacto de Caballeros. Por otro lado, Alejandro Rodríguez, el presidente de Tigres, indicó que la directiva felina no cuenta con ningún problema en que desaparezca e incluso confirmó que en su equipo nunca han utilizado ese recurso, el cual calificó de “protección” y no de “injusticia”.

“No está escrito (el pacto). Se confunde la libertad de contratarse, la libertad cuando se firma un contrato y que haya también responsabilidad del jugador por cumplirlo. Si desaparece o no, nosotros no tenemos inconveniente”, señaló el Inge.

Presidente de Tigres Alejandro Rodríguez

“Tratan al Pacto de Caballeros como una injusticia y es una protección, tanto para el jugador como para un club. Nosotros nunca lo hemos utilizado, cuando ponen el ejemplo de Pulido están equivocados porque ahí no actúa ningún Pacto de Caballeros, simple y sencillamente él tenía un contrato”, resaltó el dirigente.

El presidente del club no piensa que la advertencia de los futbolistas de hacer un paro de la Liga MX en la última fecha sea la opción para lograr lo que desean.

“Tampoco con amenazas se van a arreglar las cosas, sino con diálogo. Se han hablado mucho todos los temas, temas valiosos como el no permitir que haya jugadores que no cobren su salario. Si el tema del Draft les incomoda les ayuda mucho para la contratación, si quieren extender el registro de jugadores hasta el inicio del torneo que así sea, que sea para beneficio de todos”.

En el Pacto de Caballeros se tiene acordado que un equipo mexicano del que proceda un futbolista deberá recibir una compensación económica por parte del nuevo equipo, sin importar que ya no exista un contrato vigente.

De igual manera involucra que un futbolista mexicano que está en el extranjero tendrá como primera opción para volver a territorio mexicano el último equipo donde estuvo. En opción de querer contratarse con otro, ese equipo tendrá que dar su anuencia, en la cual se habla también de cantidades a pagar para recibir ese permiso.

El directivo señaló que en Tigres se trata de evitar ese tipo de situaciones, por lo que buscan la renovación de contrato tiempo antes de que este finalice, aunque en el caso de Javier Aquino se ha tratado de extender, el volante aún no decide firmar.