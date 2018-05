Liga MX: Posible jersey del América es filtrado en redes sociales.

Como es costumbre cada que los equipos cambian de uniforme, las redes sociales se encargan de filtrar antes los uniformes y en esta ocasión ha comenzado a circular la que posiblemente será el nuevo jersey del América, que varios de los aficionados ha comenzado a rechazar.

No solamente se ha filtrado el posible Jersey del América para los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019 de la Liga MX, sino que de igual manera el equipo estaría cambiando de patrocinadores en la parte frontal del uniforme. Dejando fuera a la empresa de telecomunicaciones china, Huawei y a The Home Depot.

Uniformes del América en la temporada 17-18.

Se filtra en redes sociales el posible jersey del América para los torneos Apertura 2018 y Clausura 2019

El nuevo patrocinador que estaría apareciendo el nuevo jersey del América sería la empresa estadounidense de telecomunicaciones, AT&T, sustituyendo a Huawei y a The Home Depot de la parte delantera del uniforme americanista.

Cabe recordar que el la empresa Huawei firmó un contrato con el América por tres años y un total de 8.3 millones de dólares por año, el presunto nuevo jersey que se filtró en las redes sociales tomaría los colores del jersey con el que jugó el américa de local.

Hasta el momento la directiva de las Águilas del América no se ha pronunciado al respecto del jersey que se filtró en redes sociales. Lo que si es que los aficionados americanistas no están del todo contentos con el posible diseño del uniforme que estarán portando para el siguiente año futbolístico, pero que luzca con solamente un patrocinador en la parte delantera del jersey genera menor conflicto entre la gente; algo de lo que se quejaron cuando los últimos uniformes presentaron a Huawei y The home Depot como los patrocinadores principales.