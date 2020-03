Liga MX: Portero del Pachuca narra el día que vio llorar a Messi

El guardameta argentino de los Tuzos del Pachuca de la Liga MX, Óscar Ustari, habló sobre todo el talento que caracteriza a Lionel Messi, al tiempo que también reveló el día que sorprendió al astro del Barcelona “llorando como un nene”.

Messi y Oscar Ustari nson grandes amigos

Ustari recordó este épico momento

De acuerdo con declaraciones realizadas por el arquero del Pachuca durante una entrevista para el programa Super Mitre Deportivo, el exarquero del Atlas dijo que si Messi no logra ser campeón del mundo, el futbol sería injusto porque él mismo ha visto sufrir a la ‘Pulga‘ por Argentina y lo vio “llorando como un nene“.

“Poner en duda a Messi es una barbaridad, las cosas te pueden salir o no, pero yo sí te puedo decir que lo vi llorando como un nene por lo que pasaba en la Selección. No tengo dudas que si Messi no es campeón del mundo, el futbol va a ser injusto“, declaró.

Lionel Messi

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En ese sentido, Ustari contó que aquella anécdota fue cuando Argentina perdió la final de la Copa América contra Chile. El guardameta reveló que fue a ver al astro del Barcelona y lo vio “como nunca”, pues estaba destrozado.

Ambos personalidades han pasado grandes momentos

Te puede interesar PSG: Cafú considera a Neymar mejor que Messi y CR7

“Me acuerdo que en la Copa América, yo me estaba recuperando de la rodilla y cuando pierden me fui a ver a Messi al predio de Ezeiza y lo vi como nunca lo había visto, destrozado“, contó el guardameta.