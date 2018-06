Liga MX: Pizarro aclaró que no se fue de Chivas por dinero

El exjugador de Chivas, Rodolfo Pizarro usó sus redes sociales para aclarar que su salida de la plantilla del Guadalajara no fue por una razón económica.

El ahora futbolista de Rayados de Monterrey se tomó el tiempo de responder "No, por dinero no es" a un usuario de Twitter que resaltó que con La Pandilla si le pagarán a tiempo y que utilizó la frase: "Más claro que el agua se llama dinero".

No, por dinero no es — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) 4 de junio de 2018

Pero eso no fue todo, ya que el delantero también pareció revelar que no descartaría volver a vestir la camiseta del conjunto rojiblanco en un futuro, después de que le diera 'like' a una publicación que decía:

“Oye @Rpizarrot solo dame un me gusta para estar tranquilo si en un futuro cuando tu estés en Europa y en @chivas ya no estén estos directivos de risa regresarías a defender estos colores. Suerte crack espero verte nuevamente con la playera de chivas”.

Rodolfo Pizarro

Luego de varias semanas de rumores, el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, oficializó la venta del futbolista a Rayados.