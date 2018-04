Liga MX: Para el 'Tuca' Ferretti, Santander no conoce los penales a favor de Tigres

Liga MX: Para el 'Tuca' Ferreti, Santander no conoce los penales a favor de Tigres

Después del polémico arbitraje de Enrique Santander este domingo en Toluca, el entrenador de los felinos, Ricardo 'Tuca' Ferretti, realizó una broma con lo acontecido en el final del partido al decir que al árbitro no le gusta marcar penales a favor de su equipo.

Hay que mencionar que en el minuto 92’ del partido, Enner Valencia cayó dentro del área escarlata y el silbante central no pitó nada, muy parecido a lo que pasó en la final del Clausura 2017 frente a Chivas, una jugada en donde Ismael Sosa también fue derribado en el área al 92’ y Santander tampoco indicó la pena máxima, como lo solicitaban los felinos.

“Ayer me preguntan y digo para qué voy a hacer polémica. Aparte a él no le gusta marcar penales a favor de nosotros, entonces menos (risas). ¡No le gusta! aunque haya, pero no le gusta (risas)”, declaró en conferencia de prensa en el estadio Universitario.