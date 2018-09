Liga MX: Para Cardozo, las Chivas no merecía perder ante Pachuca

El Director Técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara declaró que el partido no era para que el Rebaño perdiera ante los Tuzo del Pachuca, encuentro en el que los Rojiblancos cayeron con un marcador de 1-3.

De acuerdo a AS México, José Saturnino Cardozo declaró que el encuentro entre las Chivas y Pachuca, no era para que su equipo perdiera, menos para que recibieran 3 goles con lo que regresaron a la derrota en casa.

“Me parece que el partido no era para perder, menos que nos metieran tres goles. La propuesta fue interesante, los primeros minutos tuvimos tres oportunidades de gol que no aprovechamos.”, dijo Cardozo.

Sin embargo, señaló que su equipo luchó hasta el final del partido, confesó que uno de los goles que más les afectó fue el tercero. El timonel reconoció que no te pueden hacer gol proveniente de un saque de banda.

“Los goles que nos hicieron repercuten mucho en el aspecto anímico, pero el equipo luchó hasta el final. El tercer gol nos desubicamos un poco, no te pueden marcar en un saque de banda.”, agrega José Saturnino.

Cardozo asegura que en Chivas no están acostumbrados a perder

Con el mal sabor de boca que les deja la derrota, Cardozo asegura que tienen que enfocarse en lo que están haciendo bien y mal y asegura que al ser un equipo grande no están acostumbrados a perder.

“Nos quedamos dolidos porque no nos gusta perder y es un club grande que no está acostumbrado a perder. No merecíamos perder, ni cómo perdimos, no se veía un Pachuca que te metiera tres goles.”, añadió José Saturnino Cardozo.

Así cayó el 4to gol de @AZaldivar_ en este torneo. �� ¡Aquí nadie se raja, vamos Rebaño! ������ pic.twitter.com/9wvHBeLD7k — CHIVAS (@Chivas) 2 de septiembre de 2018