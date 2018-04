Liga MX: Óscar “Conejo” Pérez, se retiraría al final del Clausura 2018

Al parecer, Rafael Márquez no es el único que se despedirá del futbol este Clausura 2018 de la Liga MX, pues todo parece apuntar a que Óscar “El Conejo” Pérez, viviría su último torneo como jugador profesional.

De acuerdo a Récord, tienen información de que el Conejo vive su último torneo como arquero profesional. De esta manera, en la Jornada 17 estaríamos viendo la despedida de dos grandes del futbol mexicano.

Con una gran visita en el entrenamiento un gusto platicar y volverlo a ver!!! @gerardotorrado6 y @poncho_blanco13 pic.twitter.com/skGSxJc6pV — Oscar Pérez (@Oscar_Conejo21) 5 de abril de 2018

Pachuca recibirá al Atlas, el próximo sábado 28 de abril a las 19:06 horas. El muy anunciado retiro de Rafa Márquez es un hecho del que se hablado en todos los medios y se sabe que en la Jornada 17 disputará su último partido como profesional con el equipo que lo debutó: el Atlas.

Sin embargo, quien ha preferido no hacer alboroto de su retiro, sería el Conejo Pérez, ya que en lo que va del certamen no ha tenido minutos con su equipo. El retiro del Conejo Pérez se haría oficial si el Pachuca no clasifica a la Liguilla.

@Oscar_Conejo21 Todos caen pero solo los fuertes se levantan. Gracias por dar siempre todo pic.twitter.com/zOjE12Zdn4 — Juan Andrés (@macor27) 28 de febrero de 2018

Además, aseguran que el Conejo se encuentra tranquilo con su decisión y que no está molesto con el equipo, pero sí podría estarlo con Diego Alonso, Director Técnico del Pachuca, porque él ha decidido mandar al Conejo a la banca todo el torneo.

De ser cierto, uno de los mejores porteros del futbol mexicano, estaría listo para dejar los guantes y decir adiós al futbol como profesional. De todas formas, aseguran que aunque se retire, el Conejo Pérez de 45 años, permanecería en la institución.

Nuestros jugadores @Oscar_Conejo21 y @garcia_manii12 visitaron la escuela Lázaro Cárdenas.



Es una escuela de tiempo completo en una de las zonas de bajos recursos de la ciudad el objetivo de la visita fue fomentar el deporte.#TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/sPDiIeA4B0 — Club Pachuca (@Tuzos) 19 de febrero de 2018

De acuerdo a que la gran relación que Pérez tiene con los Directivos del Club Pachuca, se le ofrecería un puesto de entrenador de porteros y de esta manera, de despediría de las canchas como profesional pero seguiría en el futbol.