Liga MX: Oribe Peralta quiere retirarse en América.

El delantero mexicano Oribe Peralta de 34 años de edad ha mencionado que el Mundial Rusia 2018 sería su despedida de la Selección Mexicana, ahora el atacante azulcrema ha expresado que le gustaría retirarse en el América.

Oribe Peralta de 34 años de edad dijo que le gustaría retirarse vistiendo la camiseta del América. Luego de anunciar el retiro con la Selección Mexicana, el atacante habló de su futuro futbolístico dentro de la Liga MX y dijo sentirse a gusto en el equipo de Coapa, que desea dejar un legado más amplio y que quiere retirarse vistiendo la camiseta del América.

"Sí, lo he pensado. Me gustaría, pero al tiempo, no sabes lo que puede pasar, pero sí veo retirándome ahí", afirmó el atacante Oribe Peralta a Marca Claro.