Liga MX: Ojitos Meza era un chamaco cuando conoció el Azul

Ojitos Meza ha sido cuatro veces director técnico de la Máquina de Cruz Azul, por lo que el estadio tiene mucho sentimiento para él, no sólo porque dirigió muchos encuentros dentro del inmueble sino que también fue ahí donde tuvo su primera experiencia como aficionado al futbol.

A pesar de que Meza ha sido estratega local en el Hidalgo, el Nemesio, el Jalisco y otros más a la cuenta, estamos seguros que ninguno le provoca los mismos sentimientos encontrados, ni la misma nostalgia, que el Azul en este tiempo de decirle adiós.

Pese a que jamás logró coronarse campeón en ese inmueble, Enrique Meza hizo memoria del día en que un amigo de la infancia, Guillermo Galván, exsecretario de la Defensa, le hizo la invitación por primera ocasión a un estadio: en ese entonces conocido como el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes.

“Un día se iban a ir al estadio con su tío y yo estaba sentado en la banqueta esperando a ver si me invitaban porque ya los había escuchado hacer planes para irse al partido. Tendría a lo mejor 12 o 13 años, no me acuerdo bien, pero era chamaco”, hizo memoria.