Liga MX: "No todo es miel sobre hojuelas", Cristante

El director técnico de Toluca, Hernán Cristante, se mostró tranquilo ante la derrota en el Estadio Caliente frente a Xolos.

Cristante se dijo aliviado por la anotación de último momento que consiguió convertir Fernando Uribe en la derrota sufrida a mano de los Xolos, ya que ese gol les da esperanza y los coloca nuevamente en la pelea por clasificar a la Gran Final del Clausura 2018.

"El gol nos pone en la pelea directamente y hay que ganar en casa, un mejor partido de lo que hicimos; se veía que sería complejo. En ningún momento hicimos menos al rival y a veces las cosas no salen bien. Tuvimos errores y no encontramos nuestro juego, tuvimos que cambiar al final y dio resultado para ponernos en la pelea", afirmó.

El exportero y leyenda de los Choriceros resaltó que su club se caracteriza por no bajar los brazos, que sigue peleando sin importar cuales sean las condiciones de su alrededor para buscar el marcador a favor.

"Toluca ha peleado siempre, no bajar los brazos nunca y de esto se trata, de recibir algún revés y levantarse. No todo es miel sobre hojuelas y no es baja de juego. A veces las cosas no salen. Hay juegos regulares y ganamos, oros buenos y no ganamos. Se llama futbol", señaló.

Finalmente, reconoció que Tijuana es un contrario que ha demostrado ser difícil de vencer, pero tiene fe de que sus jugadores y su afición se hagan sentir en el Nemesio Díez y jueguen a favor de sus dirigidos.

"En nuestra cancha practicamos nuestro mejor futbol, ante un rival complejo. Debemos hacer nuestro mejor partido y la cancha pesará, así como la de ellos y no son factores determinantes", sentenció.

