Liga MX: "No me voy a colgar del travesaño en el Azteca", Siboldi

El director técnico de Santos, Robert Dante Siboldi, declaró que su equipo supo aprovechar las oportunidades que se les presentaron pero que el marcador pudo ser para cualquiera de los dos.

El estratega santista dejó en claro su postura para el encuentro de Vuelta y será que no se quedará esperando el intento del rival, ya que sabe que defender sin pelota les podría ocasionar la eliminación. El DT de los Guerreros piensa que la serie todavía no está resuelta a pesar de contar con el 4-1 a favor.

Robert Dante Siboldi

“Seguir haciendo lo que hicimos durante todo el torneo, desde la fecha 1, hay que salir a buscar el partido. Desde ya te digo, no me voy a colgar del travesaño, si eso piensan que voy a hacer, no, ahí sí perdemos por goleada. Faltan 90 minutos, esto todavía no está decidido, hay que hacer un gran partido allá para seguir avanzando”.

El que dirige a Santos apuntó que el resultado pudo ser más abultado, tanto a favor de los Laguneros como de las Águilas, ya que las dos escuadras hicieron muchos errores.

4-1 ⚽️ #6SePuede Una publicación compartida de Club Santos (@clubsantos) el 10 May, 2018 a las 8:58 PDT

“Aprovechamos las oportunidades de gol que tuvimos, hubo errores de ambos equipos, pero creo que pudo haber sido más abultado el marcador para los dos. Ellos tuvieron sus chances de gol y nosotros tuvimos más oportunidades de las que pudimos concretar”, aclaró.

Una vez más demostrando su humildad, el entrenador sudamericano aceptó la calidad de Miguel Herrera, razón por la cual está obligado a trabajar más para impedir relajaciones frente a un cuadro muy experimentado.

“Yo qué consejo le voy a dar a Miguel, tiene una gran capacidad y es un gran entrenador, ha dirigido Selección Nacional, no estamos contra cualquiera, tiene una gran trayectoria”, finalizó.

Sigamos haciendo historia juntos ⚽️ #6SePuede Una publicación compartida de Club Santos (@clubsantos) el 9 May, 2018 a las 12:07 PDT