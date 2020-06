Liga MX: Nico Castillo regresa a Coapa con el América

No cabe duda que la historia de Nicolás Castillo, delantero chileno de las Águilas del América, ha sido verdaderamente trágica luego de abandonar al conjunto de los Pumas de la UNAM para emigrar al futbol de Europa con el Benfica de Portugal, y posteriormente regresar a la Liga MX para defender los colores de la escuadra americanista. Sin embargo, su recuperación sigue evolucionando favorablemente de la trombosis que padeció hace unos meses, por lo que el futbolista andino volvió a Coapa este martes.

Nicolás Castillo

Nico Castillo vuelve al Nido

Mediante su cuenta de Instagram, el atacante de las Águilas publicó una imagen en la que se aprecia de fondo las instalaciones del Club América, lugar que no pisaba desde el mes de enero cuando comenzaron sus problemas de salud, mientras que el resto del plantel reportó desde el 15 Junio, luego de que se permitiera el regreso a los entrenamientos tras la contingencia sanitaria por el brote de Coronavirus.

Nico Castillo compartió su visita a Coapa

Hace un par de semanas, Nico Castillo también compartió una serie de videos en los que se le puede apreciar trabajando en la playa como parte de su recuperación, y aunque todavía no ha entrenado al parejo de sus compañeros, su regreso al conjunto del América es una señal positiva para él y para el equipo en general, pues si todo marcha como hasta ahora, el atacante chileno podría volver a las canchas en los próximos meses.

Nico Castillo ha vivido todo un calvario

Te puede interesar Liga MX: Roger Martínez reventado por afición del América

El andino aún no ha recibido el alta médica y no hay una fecha exacta para que pueda regresar a las canchas; no obstante, ha expresado su deseo de recuperarse y volver a jugar, por lo que se espera que a finales de año pueda estar totalmente recuperado, luego que solamente tuvo acción durante 15 minutos en el pasado Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, por lo que ya cumplió varias semanas de haberse alejado del máximo circuito del futbol mexicano.