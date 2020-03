Liga MX: ‘Negro’ Santos PIDE SALIDA del ‘Piojo’ Herrera del América y tiene sustitutos.

Uno de los jugadores que más brilló en la época dorada del conjunto del América fue sin duda el amazónico Antonio Carlos el ‘Negro’ Santos. Pero quien ahora se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de los de Coapa y quien a pedido la salida del banquillo Azulcrema de Miguel el ‘Piojo’ Herrera, y además lanzó a tres directores técnicos sudamericanos como candidatos a suplir al ex estratega de la Selección Mexicana.

"Yo traería un entrenador ganador como son Marcelo Gallardo, Renato Gaúcho o Mano Menezes. Tienes que traer gente con un perfil ganador, pero que tenga la calidad y sepa a lo que juega su equipo”, declaró Santos en entrevista a Bolavip, ilusionado con la posibilidad de que alguno de estos estrategas lleguen a Coapa.

Y es que para uno de los volantes creativos más importantes que han pisado la Liga MX, el equipo del América no debe tener como director técnico a Miguel Herrera. Pues considera que los jóvenes talentosos debe ser guiados por un estratega con mayor capacidad.

Santos quiere fuera del América a Miguel Herrera

"El plantel del América es joven, el problema es que no han sabido manejarlo. Cuando tú tienes a alguien que no te ayuda a mejorar tus características, no sirve. Yo siempre he dicho que los entrenadores son los que te ayudan a formarte, más dentro de una cancha, pero el nuestro no tiene mucha idea de ello", dijo Antonio Carlos el ‘Negro’ Santos sobre el América y su situación actual.

Desde que Miguel el ‘Piojo’ Herrera tomó las riendas del América (primera y segunda etapa), el ex futbolista de las Águilas, Antonio Carlos Santos, no ha dejado de criticar el accionar de los de Coapa; a pesar de que el entrenador de 52 años de edad le ha dado un par de cetros de Liga MX, uno más de Copa MX y un Campeón de Campeones.