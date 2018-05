Liga MX: Nahuel Guzmán se despide de Tigres.

El cancerbero felino Nahuel Guzmán de 32 años de edad, recientemente subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que agradecía a la afición felina por todo, lo cual hace suponer que las horas del “Patón” Guzmán en el conjunto de Tigres estarían contadas.

Luego de la eliminación del pasado domingo de Tigres ante el conjunto de Santos en los Cuartos de Final de la Liga MX, el portero felino de 32 años Nahuel Guzmán, subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se despide de la afición del conjunto regiomontano.

Cabe recordar que no es la primera vez que el portero Nahuel Guzmán genera polémica en las redes sociales, hace tiempo el “Patón” subió una fotografía en la concentración de Argentina con Ever Banega, especulando que sería refuerzo de los Tigres, situación que no ocurrió.

La imagen que subió Nahuel Guzmán y bajo de manera casi inmediata, era del propio “Patón” detrás la portería que da al túnel de los vestidores, acompañada de la frase:

“Gracias por todo”.

“Gracias por todo”, publicó el arquero felino en las historias de Instagram, mensaje que fue modificado a “Gracias por cada momento”, minutos después. En el post, Nahuel Guzmán aparece de espaldas en el túnel de acceso a la cancha mirando el Estadio Universitario con las manos en los bolsillos.

