Liga MX: Monterrey va por Pizarro, Chivas lo quiere retener

El mediocampista, Rodolfo Pizarro, es un futbolista importante en la plantilla de Matías Alemyda, por tal motivo no lo quiere soltar, aunque al rojiblanco ya le están lloviendo ofertas.

El jugador de tan sólo 24 años es el futbolista que todos quieren tener, al menos en la zona local de la Liga MX, de igual forma como en el extranjero, pero en México, Monterrey es el equipo que está más interesado y ya comenzaron a trabajar en ello, de acuerdo a informaron de fuentes cercanas a Mediotiempo.

“Sí, la verdad hay muchos equipos interesados, sobre todo de Europa y estoy analizando qué voy a hacer, qué me conviene y dónde voy a estar feliz”, declaró Pizarro.

El objetivo del entrenador argentino es conservar al tamaulipeco por lo menos hasta que termine el Mundial de Clubes debido a la importancia de Rodolfo Pizarro en su planeación ofensiva.

Las negociaciones con Rayados, considerando una salida de Pizarro podría haber un intercambio de un elemento que está en la lista de Almeyda, aunque no es prioridad: César Montes.

“Son decisiones que no me tocan a mí, yo de mi parte, trabajé para estar ahí y bueno, ya no depende de mí”, añadió.