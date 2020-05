Liga MX: Monarcas TRAERÍA a Palencia para suplir a Guede.

Si bien la situación del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX se encuentran pendiendo de un hilo por la situación del coronavirus, muchos rumores han surgido en este periodo de inactividad en el balompié azteca y uno que comienza a tomar fuerza en las últimas horas es que el estratega Pablo Guede no continuará en el cuadro de Monarcas y suena muy fuerte como posible sustituto del director técnico argentino el mexicano Juan Francisco Palencia.

Y es que el objetivo primordial de la escuadra de Monarcas era el retener al director técnico Pablo Guede, pero todo apunta que no han llegado a un acuerdo económico y que los altos mandos del cuadro michoacano ya buscan en Juan Francisco Palencia, el posible sustituto para el estratega de 45 años de edad para el siguiente certamen de la Liga MX.

Fue el afamado periodista de ESPN, John Sutcliffe, quien dio a conocer que hubo un rompimiento entre el estratega sudamericano y la directiva del conjunto de Monarcas. Por ello se ha roto la relación ya que lo que busca la escuadra michoacana es tener recursos limitados por la crisis que ha ocasionado el tema del coronavirus con la cuarentena.

"Me dicen que no va a continuar, quisieron renegociar con él en el tema económico, no lo tomó bien, hay que esperar que lo confirme Monarcas”.