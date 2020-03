Liga MX: Mohamed revela fecha de su retiro como técnico

El entrenador argentino de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, dio a conocer que en un par de años realizará su retiro como director técnico profesional, sin embargo, reveló que busca abandonar en un futuro la Liga MX para cumplir un sueño antes de decir adiós a los banquillos, declaraciones emitidas por el estratega en una entrevista para Radio La Red de Argentina.

"Tengo casi 50 años, voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida", señaló Mohamed consciente de sus días como estratega.

Antonio Mohamed

Mohamed sueña con dirigir a Boca Juniors

Antonio Mohamed dio a conocer que antes de dejar los banquillos le gustaría tomar un club grande como Boca Juniors, pero en caso de que esto no suceda, sería algo que no lo dejaría frustrado pues no es una obsesión.

Mohamed habló sobre su próximo retiro

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"Mi idea es tomar un club importante que tenga la necesidad de pelear un torneo, el equipo que sea es bienvenido. Ojalá que me toque, si no me toca no será para mí, no estoy obsesionado con eso".

Mohamed tiene claro el camino

Te puede interesar VÍDEO: Antonio Mohamed se declara seguidor de las CHIVAS

A pesar de que el “Turco” consiguió el campeonato del Apertura 2019, en el actual Clausura 2020 Rayados ha tenido un pésimo arranque, ya que actualmente se encuentran en el fondo de la Tabla General con un total de 5 puntos, luego de sumar un total de cinco derrotas y cinco empates, es decir, hasta el momento no ha ganado un solo encuentro.